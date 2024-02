© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak ha augurato "una piena e veloce guarigione" a re Carlo III, cui è stato diagnosticato un cancro. "Non ho dubbi che tornerà in piene forze in pochissimo tempo e so che l'intera nazione gli augurerà ogni bene", ha scritto Sunak su X. (Rel)