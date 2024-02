Medio Oriente: Scholz a Netanyahu, soltanto soluzione a due Stati sarà sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto una “soluzione negoziata a due Stati” per la questione israelo-palestinese” aprirà alla “prospettiva” di un esito “sostenibile per il conflitto in Medio Oriente”. Ciò vale “sia per Gaza sia per la Cisgiordania”. È quanto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, afferma di aver comunicato al primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante un colloquio telefonico nella giornata di oggi. In un messaggio su X, il capo del governo federale aggiunge che l'Autorità nazionale palestinese (Anp) “riformata” ha “un ruolo centrale” da svolgere nella soluzione dei due Stati. (Geb)