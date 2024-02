Trasporti: il ministro Urso in Sardegna, nuovi poteri ad Antitrust su prezzi folli dei biglietti aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi poteri all'Antitrust e all'Autorità dei trasporti con l'obiettivo di rendere trasparente il mercato delle compagnie aeree. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy a Cagliari per partecipare al convegno "Transizione Industria 5.0", organizzato dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano ha risposto alle domande dei giornalisti sul caro biglietti aerei da e per la Sardegna. Insiene a Urso ha preso parte all'appuntamento anche Paolo Truzzu, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali sarde. Urso ha evidenziato che l'azione del Governo italiano è portata avanti insieme alla Commissione europea. Quest'ultima, infatti, “ha concentrato la sua attenzione sull'anomala crescita dei prezzi delle compagnie aeree”. Il ministro ha assicurato che giovedì incontrerà a Bruxclles i commissari della competitività e dell'industria “per porre la questione all'attenzione dell'Europa”. Urso ha anche sottolineato che ne provvedimento del Governo è previsto che “per le nuove nuove gare in concessione dovrà essere fissato un tetto alla tariffa, mentre per quelle già in essere c'è quello che si è messo in campo attivando le autorità terze, che possono servire a calmierare i prezzi. Già in sede europea era emerso che le compagnie aereee stavano raggiungendo livelli di guadagno mai visti. Ci dev'essere più ragionevolezza nei prezzi”. (Rsc)