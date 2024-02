Norvegia: ministro Difesa, dobbiamo essere pronti per eventuale conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia e le sue forze armate devono essere pronte per un eventuale conflitto. Lo ha affermato il ministro della Difesa norvegese Bjørn Arild Gram nel corso di un evento pubblico alla Società militare di Oslo, ripreso dal quotidiano "Verdens Gang". Gram ha commentato tra l'altro gli sviluppi relativi alla Russia e ha detto che la Norvegia deve tenere conto della presenza di soldati russi lungo il confine, vista la dinamica interna al Paese, "che non diventerà mai una democrazia come noi". "I pochi russi che osano protestare vengono messi in prigione o mandati in guerra. Lì vengono usati come carne da cannone. Non c'è opposizione, non c'è libertà di stampa, non c'è società civile a cui sia consentito rappresentare una qualche forma di espressione contro il regime sempre più autoritario", ha spiegato. Il governo norvegese consentirà alle forze alleate della Nato di condurre un numero maggiore di esercitazioni sul proprio territorio nei prossimi anni, ha aggiunto il ministro. (Sts)