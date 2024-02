Energia: Occidental Petroleum, entro fine 2025 avremo carenza di offerta di greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato globale del petrolio registrerà una carenza in termini di offerta a partire dalla fine del 2025. Lo ha detto all’emittente “Cnbc” l’amministratrice delegata della compagnia energetica statunitense Occidental Petroleum, Vicki Hollub. “In base alla situazione che stiamo riscontrando adesso, entro un paio d’anni dovremo affrontare una importante carenza in termini di offerta”, ha detto, aggiungendo che il 97 per cento del petrolio attualmente in produzione è stato scoperto nel ventesimo secolo. Al momento, il mercato globale sta attraversando una condizione opposta, di offerta eccedente, grazie alle produzioni record registrate negli Stati Uniti, in Brasile, in Canada e in Guyana. Questo ha consentito per ora di tenere sotto controllo i prezzi, nonostante gli impatti negativi derivanti dai conflitti in Medio Oriente. (Was)