Donne: mutilazione genitale, in Senato progetto di Benedetta Paravia per donare nuova vita a vittime (2)

- L’associazione Angels è impegnata dal 2008 nella protezione dei diritti umani e ha trovato nel senatore di Fratelli d'Italia, Marco Scurria, un interlocutore. "E’ una battaglia di civiltà, quello che succede alle donne in alcune parti del mondo e ormai anche in Italia e in Europa a seguito delle tante comunità straniere che vengono qui è qualcosa di assolutamente vergognoso" ha detto a "Nova". Per il senatore "siamo al livello di barbarie, fare questo tipo di violenze impone a tutti noi che abbiamo responsabilità civili, istituzionali e culturali di dare appoggio a chi come l'associazione Angels e Benedetta Paravia sta lavorando su questo tema per tirare fuori le donne culturalmente oltre che materialmente da un problema vergognoso". Al convegno hanno preso parte anche l’onorevole Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione - Camera dei Deputati, la senatrice Susanna Campione, componente Commissione giustizia del Senato e della Commissione Bicamerale d’Inchiesta sul Femminicidio, la professoressa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e saggista, la giornalista Ida Molaro e la professoressa Aurora Almadori, medico chirurgo specializzata in ricostruzione post mutilazioni genitali. (segue) (Rin)