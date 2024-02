Olimpiadi 2026: PD, Regione Lombardia immobile, preoccupati per riuscita evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A due anni dall'evento il quadro è molto difficile e Regione Lombardia è colpevolmente immobile. Siamo preoccupati per la riuscita dell'evento che è un'occasione per tutto il nostro territorio, a partire da quello montano". Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia in una nota. Il commissariamento della società Infrastrutture Milano Cortina da parte del Governo "è una spia di questa situazione e, come ha ricordato il consigliere Fragomeli, gli unici al passo con la tabella di marcia sono gli interventi del comune di Milano. Ci auguriamo che la destra che governa a Roma e in Regione Lombardia si renda conto di quanto sarebbe grave se le Olimpiadi non riuscissero al meglio, e soprattutto ci auguriamo che i ritardi accumulati non portino a scelte affrettate che non rispettino l'ambiente e la trasparenza".(Com)