Sport: alla pinacoteca di Brera protagonista la "maglia rosa" del "giro"

- "Le strade che percorrono il Giro d'Italia diventano un percorso turistico-artistico tra le bellezze naturali e culturali del Paese e della Lombardia. I ciclisti, in sella alle loro biciclette, si trasformano in 'artisti di fatica e passione', pedalando attraverso colline, montagne, pianure, e sfrecciando al fianco di architetture monumentali e piazze storiche. Le due ruote' regalano ancora una volta alla nostra Regione l'energia della competizione sportiva ma anche l'occasione di mettere sul palcoscenico mondiale i nostri territori", commenta Barbara Mazzali, Assessore a Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia, in merito all'evento di questa sera organizzato da Rcs Sport, l'evento vedrà l'esposizione di maglie storiche e alcune prime pagine che hanno raccontato il "giro".(Com)