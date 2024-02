© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo increduli e estremamente preoccupati, è molto grave che il Dap vieti la presentazione a San Vittore del libro di Giuliano Amato e Donatella Stasio e non solo per l’eccellenza dei due autori. Il ministro Nordio dia spiegazioni, se tutto fosse confermato saremmo di fronte ad un pesante caso di censura”. Così il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra nella commissione Giustizia della Camera Devis Dori. (Com)