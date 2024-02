Milano: Nordio, presentazione libro Amato e Stasio occasione importante, spero dipartecipare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla presentazione programmata nella casa circondariale San Vittore di Milano del libro “Storie di diritti e di democrazia” di Giuliano Amato e Donatella Stasio, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, informato in serata della vicenda, è “ben lieto di questa importante occasione alla quale spera di poter partecipare. Il rinvio, come spiegato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, è dovuto esclusivamente a difficoltà organizzative. La presenza, infatti, di personalità così qualificate e numerose all’interno dell’istituto penitenziario richiede un potenziamento di interventi che deve essere adeguatamente programmato”.(Com)