Senegal: rinvio voto, attesa per esito sessione parlamentare su disegno legge

- In Senegal c'è attesa per l'esito della sessione parlamentare nella quale i deputati stanno esaminando il disegno di legge sul rinvio delle elezioni generali del 25 febbraio. Dopo l'annuncio del presidente Macky Sall, che via decreto ha abrogato il disegno di legge di convocazione del corpo elettorale, i deputati senegalesi stanno ora dibattendo sulla forma da dare al rinvio elettorale: saranno chiamati ad esprimersi su una deroga alla Costituzione che rimanderebbe di sei mesi il voto, da tenere quindi il 25 agosto, e su un secondo articolo che richiede che Sall continui a svolgere le sue funzioni di presidente fino all'insediamento del suo successore. E' quest'ultimo articolo il cuore delle divergenze fra maggioranza e opposizione, non figurando nel testo il 2 aprile come data di scadenza per la fine del mandato del presidente in carica e aprendo così alla possibilità di rinviare le elezioni per molto più di sei mesi e ad un'effettiva proroga al potere di Sall. (Res)