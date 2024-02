Usa: da governo ok a restrizioni al visto per utilizzo improprio di spyware commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato oggi una nuova misura che consentirà al governo federale di imporre restrizioni all’emissione di visti nei confronti di persone coinvolte nell’utilizzo di spyware commerciali a fini illeciti. In una nota, il dipartimento ha ribadito il lavoro che l’amministrazione Biden sta portando avanti per combattere queste pratiche, che rappresentano un rischio alla sicurezza nazionale e agli interessi statunitensi all’estero. “Gli Stati Uniti continuano a guardare con preoccupazione al crescente utilizzo di spyware commerciali per facilitare la repressione e gli abusi dei diritti umani sul piano internazionale, ostacolando la libera informazione”, ha detto il segretario di Stato, Antony Blinken. (Was)