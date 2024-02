Difesa: premier francese Attal, fiducia nei progressi dello Scaf e del Mgcs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese Gabriel Attal ha detto di avere "fiducia" nei progressi del Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf) e del Main GroundCombat System (Mgcs). "Sono progetti assolutamente importanti sui quali dobbiamo continuare a investire", ha detto Attal durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere Olaf Scholz. Tuttavia, il premier ha ricordato che "non è sempre facile quando si investe in campi come questi" ma c'è una "volontà assoluta" di avanzare da parte di Francia e Germania. (Frp)