- Il tasso di interesse medio per i mutui trentennali a tasso fisso negli Stati Uniti ha superato di nuovo la soglia del sette per cento, per la prima volta dallo scorso dicembre. Stando ai dati aggiornati, la media si è attestata al 7,04 per cento, dopo la pubblicazione di numeri sull’occupazione superiori alle aspettative. (Was)