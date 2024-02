Caso Salis: Corrao (Verdi), trattata come schiava, Ungheria viola diritti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non spetta all'Ue stabilire se Ilaria Salis sia colpevole, ma far rispettare i suoi diritti fondamentali, violati dall'Ungheria. Lo ha dichiarato Ignazio Corrao, europarlamentare dei Verdi, intervenuto nel dibattito alla Plenaria di Strasburgo sul caso Ilaria Salis e le condizioni delle carceri ungheresi. "Non siamo qui per stabilire se Ilaria Salis sia colpevole o innocente. Non siamo un tribunale e non siamo giudici. Siamo qui per parlare di diritti fondamentali violati, ancora una volta, da uno Stato membro dell'Ue, l'Ungheria. Ilaria Salis è stata condotta in tribunale in catene, come una schiava di non si sa quale epoca, dopo aver trascorso mesi privata dei diritti basici di ogni imputato in uno Stato di diritto. Senza poter telefonare, in condizioni disumane, legata al collo, circondata da topi e da insetti", ha detto. "C'è anche un altro caso simile, quello che in Romania riguarda Filippo Mosca, ragazzo siciliano, italiano e europeo, detenuto in condizioni disumane nel carcere di Poarta Alba di Costanza, sulla base di un iter processuale inaccettabile per gli standard europei", ha aggiunto. "È cruciale garantire a Ilaria, Filippo e a tutti i detenuti, i diritti fondamentali e un giusto processo. Nessuno chiede di non rispettare la legge o la sovranità di questi Stati membri, ma è essenziale che le stesse garanzie processuali e la tutela della dignità umana vengano osservate in modo analogo in tutta l'Unione europea", ha concluso Corrao. (Beb)