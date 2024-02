Germania: governo sosterrà conversione ecologica delle acciaierie di Brema e Eisenhuettenstad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sosterrà con finanziamenti pubblici la conversione delle acciaierie di Brema e Eisenhuettenstadt alla produzione verde, ossia con impatto zero per il clima. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'esponente dell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz ha aggiunto che manca soltanto l'autorizzazione della Commissione europea per gli aiuti di Stato destinati agli impianti, di proprietà del gruppo siderurgico ArcelorMittal. L'azienda intende convertire la produzione a Brema ed Eisenhuettenstadt all'acciaio “verde”. A tale scopo, gli altiforni verranno chiusi e sostituiti con un impianto di riduzione diretta (Dri), funzionante a idrogeno. Inoltre, forni di fusione ad azionamento elettrico avvicenderanno i tradizionali convertitori in acciaio. (Geb)