Kenya-Polonia: Ruto a Duda, considerate porti di Mombasa e Lamu per hub logistici (2)

- Da parte sua, il presidente Duda ha affermato che la Polonia desidera promuovere forti relazioni economiche con il Kenya. "Questa non è una visita di cortesia, è una visita che porta con sé un grande potenziale economico per il futuro", ha detto, commentando poi la firma di due protocolli d'intesa che riguardano aspetti fiscali e lo sviluppo rurale ed agricolo. "Questi protocolli d'intesa consolideranno le nostre aspirazioni a promuovere partenariati bilaterali nei rispettivi settori e apriranno nuove strade per la collaborazione tra i due paesi e i popoli", ha affermato. I due presidenti hanno concordato di intensificare la collaborazione nel settore dell’agricoltura e della sicurezza alimentare per colmare il divario nella domanda di grano e prodotti a base di cereali in Kenya. Duda ha sostenuto che l’esperienza della Polonia nel settore lattiero-caseario sarà determinante per espandere la capacità di produzione di latte del Kenya, mentre Ruto ha esortato gli investitori polacchi a sfruttare le opportunità di investimento nel Paese africano, sfruttando "il vantaggio geografico e strategico del Kenya" per i loro investimenti regionali e continentali. (segue) (Res)