Kenya-Polonia: Ruto a Duda, considerate porti di Mombasa e Lamu per hub logistici (3)

- “Abbiamo discusso la possibilità di sviluppare un quadro per la mobilità del lavoro per espandere le opportunità di lavoro disponibili per la nostra forza lavoro giovane altamente qualificata, riducendo al contempo il deficit di manodopera in Polonia", ha aggiunto Duda, auspicando che “la mia visita in Kenya possa rappresentare un forte impulso allo sviluppo della cooperazione economica bilaterale e anche nell’ambito della scienza e della ricerca”. I due leader hanno anche discusso di questioni globali come la pace e la sicurezza, l’azione per il clima, la crescita verde e il finanziamento allo sviluppo. La visita di Duda è la prima di un presidente polacco da 61 anni, ossia da quando Polonia e Kenya hanno instaurato relazioni diplomatiche. Nairobi è la prima di una serie di tappe in Africa orientale per il presidente Duda, che intende promuovere le imprese polacche nel continente e anche discutere la situazione politica legata all’aggressione russa in Ucraina. Il capo dello Stato polacco ha infine invitato l’omologo Ruto a visitare Varsavia. (Res)