Riforme: Casellati su premierato, oggi è una giornata importante

- "Oggi è una giornata importante che chiude la fase uno della riforma. Il centrodestra ha trovato il tanto auspicato 'punto di caduta' sugli emendamenti al premierato. Ho lavorato nel fine settimana per trovare una mediazione tra le diverse sensibilità interne alla maggioranza e mettere a punto un testo condiviso che ha avuto il via libera da tutti i leader". Lo dichiara, in una nota, il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. "C’è grande soddisfazione - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - per aver trovato una sintesi chiara che potesse mettere tutti d’accordo, in particolare sulla norma anti-ribaltone, riscritta in maniera tale da normare i casi di dimissioni del premier eletto con possibile scioglimento delle Camere ed evitare uno squilibrio di potere con l’eventuale premier subentrante. Non ci sarà più spazio per giochi di palazzo e ribaltoni. Agli italiani garantiremo la certezza del voto". (Com)