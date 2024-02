Credito: Hvb, continuano i tagli dei posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i tagli dei posti di lavoro in Hypovereinsbank (Hvb), controllata tedesca del gruppo Unicredit: da ottobre a dicembre, il totale è stato di 583, pari a circa il 6 per cento dei 9.548 dipendenti. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che un anno fa Hvb aveva 10.779 lavoratori. Quando venne rilevata da Unicredit nel 2005, la banca impiegava ancora circa 26 mila unità di personale in Germania. “A quanto pare”, la fine della ristrutturazione “non è in vista” e si prevedono altri “700-800” tagli di posti di lavoro. Intanto, tutto ciò influisce sui risultati di Hvb, il cui risultato nel quarto trimestre del 2023 è sceso a 143 milioni di euro dai 402 dello stesso periodo del 2022 Il motivo sono gli “alti costi una tantum”, con quelli di integrazione che ammontano a 267 milioni di euro e comprendono gli investimenti in provvedimenti di efficienza. Inoltre, Hvb ha subito una perdita da investimenti immobiliari per 150 milioni di euro. Per l'intero anno scorso, la banca ha realizzato un utile netto di 1,62 miliardi di euro, in aumento del 39 per cento dal 2022. Il profitto ha sperimentato un incremento del 7,5 per cento, raggiungendo i 5,4 miliardi di euro. (Geb)