Milano: Sala su inchieste urbanistica, investitori non percepiscano il tutto come uno stop

- "Gli investitori non percepiscano il tutto come uno stop, ma come una riflessione in attesa di capire come procedere". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'evento per il 30esimo anniversario di Spazio Aperto Servizi, in merito alla questione delle inchieste sul settore Urbanistica. Altra preoccupazione, secondo il sindaco, è che "i dipendenti possono anche essere rassicurati, ma poi devono firmare, quindi ad oggi l'intenzione è di essere molto prudenti". Sull'incontro di oggi tra l'assessore all'urbanistica Tancredi e il dirigente generale del Comune Malangone, Sala ha detto che "si è rassicurato i dipendenti, nel caso si trovassero in questioni legali il Comune offrira l'assistenza" e "abbiamo spiegato che la situazione è ancora tutta da decifrare". "Bisognerà continuare a ragionare con la procura per capire tecnicamente cosa si può fare e cosa non si può fare", ha concluso. (Rem)