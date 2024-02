Caso Salis: Pignedoli (M5s), accanimento perché antifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Ilaria Salis c'è un accanimento perché è dichiaratamente antifascista. Lo ha dichiarato Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 stelle, intervenendo alla plenaria dei Strasburgo in un dibattito su Ilaria Salis e le situazioni delle carceri ungheresi. "Le catene che in un'aula di giustizia legavano mani e piedi a Ilaria Salis hanno fatto il giro del mondo, perché non è pensabile che ciò avvenga in un paese dell'Unione europea. Da quasi un anno questa cittadina italiana è rinchiusa in condizioni degradanti in una cella in Ungheria, dove ha subito maltrattamenti e umiliazioni. Questa è una palese violazione dei diritti umani. Quello che ci preoccupa maggiormente è l'accanimento dimostrato nei confronti di Ilaria per il suo essere un'attivista antifascista", ha detto. "La Commissione europea ha più volte sottolineato la mancanza di indipendenza del potere giudiziario dal governo in Ungheria. Ilaria potrà avere un giusto processo? Dalla richiesta spropositata di pena avanzata e dalla mancanza di garanzie difensive, ci sembra che la risposta sia no. Speriamo di sbagliarci, ma qui la collega l'ha già definita criminale, senza ancora una sentenza", ha aggiunto riferendosi all'intervento dell'eurodeputata di Fidesz, Enyko Gyori, che ha preso parola prima dell'apertura del dibattito. "Questa penosa situazione mostra anche la fragilità dei nostri Trattati e l'importanza, con l'allargamento dell'Unione, di abbandonare la regola dell'unanimità. Il potere di veto dell'Ungheria in Consiglio, infatti, non può spingere la Commissione a essere più morbida sulla questione del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto: non sono negoziabili", ha concluso. (Beb)