Napoli: domani audizioni alla Camera di Ciciliano e Trapanese su condizione minori

- Domani, alle 13.30, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, svolge presso l'Aula del III piano di Palazzo San Macuto le audizioni di Fabio Ciciliano, commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, e di Luca Fella Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli (in videoconferenza). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Ren)