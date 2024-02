Sport: Magoni su infortunio Goggia, velocità eccessive limitiamo i rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Una notizia che mi ha tolto il respiro, Sofia stava andando alla grande. In testa alla Coppa del Mondo di specialità, campionessa olimpica e detentrice di 24 vittorie in coppa del mondo. Sono certa che si rialzerà e tornerà a vincere anche dopo quest'ennesimo infortunio. Mi stringo a lei e la capisco, conosco la sofferenza fisica e mentale di chi è costretta a fermarsi, per l'ennesima volta, per colpa della sfortuna". Lo dichiara in una nota Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, commenta l'incidente occorso oggi a Sofia Goggia. "Una donna, un'atleta, ha osservato Magoni, "che ci ha dimostrato più volte il suo grande talento ma soprattutto la sua grande capacità mentale nella rinascita. Una Campionessa che ci ha rappresentato nel mondo e che continuerà a farlo". "Qualche giorno fa, parlando con l'amica e compagna di nazionale Deborah Compagnoni, - aggiunge il sottosegretario - ci interrogavamo sul fatto che probabilmente si stia investendo troppo sulla velocità, privilegiando la potenza per ottenere qualche chilometro orario in più per creare sempre più attrazione mediatica". "L'agonismo - conclude Magoni - porta sempre con sé anche il rischio di infortuni, ma credo sia necessaria una riflessione seria sul tema, facendo di tutto per limitare i rischi, per il bene dei nostri atleti". "Forza Sofia, - è l'augurio del sottosegretario - siamo tutti con te e ti aspettiamo presto. La coppa del mondo senza di te perde una grande protagonista". (Com)