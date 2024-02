Autostrade: Tomasi, ammodernare rete mantenendo volumi di traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manutenzione rigenerativa “assume un significato ancora più importante: apre alla necessità di ridare vita utile a infrastrutture realizzate più di 60 anni fa. Abbiamo il compito di ammodernare la rete autostradale, mantenendo i volumi di traffico”. Lo ha detto Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, durante la presentazione del libro di Ennio Cascetta "Diario di un viaggio nei trasporti e non solo" al Cnel. “Davanti a noi ci sono tre grandi sfide: potenziare i tratti autostradali in saturazione (il 70% dei transiti passa sui principali 23 tratti autostradali e, di questi, 14 sono di Aspi) ammodernare la rete e affrontare la transizione ecologica. Lo dobbiamo fare per efficientare il sistema della mobilità e creare ricchezza per il Paese”, ha aggiunto. (Rin)