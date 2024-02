Campania: la Regione alla Bit punta su rilancio isola Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'isola di Ischia come paradigma di resilienza ed esempio di turismo d'eccellenza. Questo quanto presentato questa mattina attraverso i progetti dei sei comuni isolani che uniscono storia, cultura e benessere. Il progetto è stato presentato presso lo Stand della Regione Campania durante la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano alla presenza dei sindaci Vincenzo Ferrandino (Ischia), Giuseppe Ferrandino (Casamicciola Terme), Giacomo Pascale (Lacco Ameno), Irene Iacono (Serrara Fontana) e Stanislao Verde (Forio) che hanno annunciato anche le varie iniziative varate in occasione della prossima stagione turistica e dell'assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. (segue) (Ren)