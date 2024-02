Campania: la Regione alla Bit punta su rilancio isola Ischia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ischia rappresenta una delle tante eccellenze della Campania – spiega Felice Casucci Assessore al Turismo Regione Campania – a seguito di quanto avvenuto nel 2022 a Casamicciola era necessario sostenere l'isola e il settore turistico attraverso una cabina di regia permanente con tutti i sindaci, gli operatori e le associazioni di categoria. Abbiamo avviato un progetto, condiviso anche con il Presidente De Luca, inserendo nella nostra programmazione triennale Ischia come focus su cui rilanciare il paradigma di sviluppo delle aree turistiche che sono però in una fase di crisi legate a fattori contingenti, un paradigma di sviluppo. É stato il traino per tutta la promozione turistica regionale a partire dalla delibera 449 del luglio 2023. Questo è l'esempio che le aree a turismo prevalente possono essere arricchite dalla situazione anche contingente nella quale si trovano, Ischia rappresenta un paradigma di resilienza". "Grazie al sostegno della Regione Campania – commenta Costanzo Iaccarino, Presidente Federalberghi Campania – sarà sicuramente un'estate di ripresa, noi come associazioni di categoria insieme a Confindustria, stiamo partecipando attivamente per un rilancio totale dell'isola di Ischia che rappresenta da sempre una delle perle del Golfo di Napoli per tutto il comparto turistico della campagna". (Ren)