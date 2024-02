Sanità: Ronzulli (FI), in Sicilia non è a rischio alcun posto letto di cardiochirurgia pediatrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Sicilia non è a rischio nessun posto letto di cardiochirurgia pediatrica e le eccellenze verranno salvaguardate. Tra l'altro il presidente Schifani, con grande buonsenso, ha prorogato l'attività del centro fino all'estate 2024". Lo ha dichiarato a "Tango" su Rai2, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, in merito alla vicenda che riguarda il Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. "In Sicilia, a mio parere, visti anche i problemi infrastrutturali, potrebbero coesistere due cardiochirurgie pediatriche, una a Palermo e una a Taormina, che ha salvato centinaia di bambini. E' ovvio però che bisogna anche fare i conti con le variabili come il numero degli abitanti, le risorse statali, i costi del servizio. Quando si parla di sanità, mi piace mantenere un approccio non ideologico e totalmente apartitico. I tagli alla sanità sono stati fatti da tutti i governi", ha concluso Ronzulli. (Rin)