Siria: da sabato tre attacchi diversi contro le forze Usa nel Paese

- Il personale militare degli Stati Uniti e della coalizione internazionale per la lotta allo Stato islamico in Siria è stato attaccato in tre diverse occasioni, dopo che venerdì scorso le autorità di Washington hanno dato il via alla rappresaglia contro le milizie filo-iraniane in Medio Oriente a seguito della morte di tre soldati in Giordania. Lo ha confermato un funzionario statunitense anonimo all’emittente “Cnn”. Il primo attacco è avvenuto sabato, con il lancio di diversi missili contro la base statunitense Euphrates: non sono stati registrate casualità o danni alle infrastrutture. Il secondo attacco risale a domenica sera, ed è stato effettuato con l’ausilio di droni contro i militari statunitensi e le Forze democratiche siriane (Sdf) di stanza nella base militare all’interno del giacimento petrolifero di Omar. A seguito dell’attacco sono morti diversi soldati delle forze siriane, e sono stati registrati “danni significativi” alla struttura. Il terzo e ultimo attacco è stato registrato questa mattina, sempre con il lancio di un missile contro la base statunitense di Euphrates. (Was)