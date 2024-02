Venezia: Brugnaro presenta alla Bit di Milano il contributo d'accesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha presentato nel pomeriggio alla Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano, il contributo d'accesso che dal prossimo 25 aprile verrà sperimentato in città. "Venezia è luogo di tutta l'umanità - ha dichiarato Brugnaro -, chi viene a visitarla deve rispettarla. Il ticket a Venezia è necessario: l'obiettivo non è quello di chiudere la città, ma di non farla scoppiare. Si tratta di una misura sperimentale che serve per cercare di rendere prenotabile un centro storico di difficile gestione, ma anche di difficile manutenzione. Abbiamo bisogno della comprensione di ciascuno - ha concluso Brugnaro -, perché non possiamo starci tutti insieme nello stesso momento". (Rev)