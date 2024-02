Caso Salis: P. De Luca (Pd), commissione Ue sbugiarda governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione europea "sbugiarda il governo Meloni rimarcando la possibilità per Ilaria Salis degli arresti domiciliari nel nostro paese. Questa situazione che stiamo ribadendo da giorni è infatti - come ricorda la commissaria McGuinness - in linea con la normativa europea e con le conclusioni del Consiglio sulle misure alternative alla detenzione adottate durante la presidenza finlandese nel 2019". Lo afferma il capogruppo democratico nella commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca, che si dice "molto preoccupato" dal grido d'allarme lanciato dal padre di Ilaria Salis che ha detto di essere stato "lasciato solo". "Il governo - conclude De Luca - intervenga e si attivi affinché l'esecuzione delle misure cautelari domiciliari avvenga in Italia durante lo svolgimento del processo in Ungheria". (Rin)