Giustizia: Delmastro, Conte cintura nera di faccia di bronzo

- "Conte ironizza sul jet-lag di Giorgia Meloni, affermando che non ci sarebbero stati investimenti su edilizia e personale penitenziario. A tacere delle imponenti assunzioni messe in campo sul fronte del personale di Polizia penitenziaria, è bene ricordare a Conte che con il governo Meloni in pochi mesi di governo, rispetto ad una carenza di circa 9.000 posti detentivi ereditata anche dal suo governo, abbiamo messo in campo risorse per recuperare 7.300 posti detentivi". È quanto dichiara, in una nota, Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia, che prosegue: "Per quanto riguarda gli educatori, essenziali per il trattamento del detenuto, abbiamo appena terminato un concorso che consente di completare per la prima volta tutti gli organici di istituto. Se dovessimo inseguire Giuseppi sulle più o meno felici battutine, potremmo dire che, nel suo caso, non c'è bisogno del jet-lag per sproloquiare: basta essere cintura nera di faccia di bronzo".(Com)