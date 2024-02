Cultura: a Ravello al via concerti domenicali "Salotto musicale di Nevile Reid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il prologo dello scorso dicembre, promosso nell'ambito de "Il Natale di Ravello 2023", al via domenica 11 febbraio (ore 11.30) presso l'auditorium di Villa Rufolo, la rassegna musicale "Il salotto musicale di Nevile Reid" organizzata dalla Fondazione Ravello e dedicata alle giovani e più qualificate leve dell'odierno concertismo e non solo. I protagonisti che daranno vita al lungo cartellone sono in prevalenza musicisti formati nei conservatori campani ai quali si uniranno anche interpreti e personalità di più consolidata fama. La formula è quella delle matinée domenicali, con due appuntamenti al mese, da febbraio a giugno, nell'intento di una ulteriore promozione e valorizzazione del complesso monumentale e di un ampliamento dell'offerta culturale che la Fondazione Ravello intende rivolgere al territorio, con particolare riferimento ai giovani, agli studenti e ai suoi numerosi ospiti. Ad aprire il cartellone (domenica 11) il pianista Miki Lubrano Lavadera, con un programma che prevede l'esecuzione della Sonata per pianoforte n.28, op.101 di Beethoven, i Six Moments musicaux, op.16 di Rachmaninov e la Rapsodia spagnola di Liszt. Domenica 25 febbraio (ore 11.30) invece, sarà di scena il duo violino-pianoforte, composto da Riccardo Zamuner ed Emanuele Delucchi, con un programma comprendente la Ciaccona di Vitali, la Sonata n.3 per violino e pianoforte, op.45 di Grieg, la Meditation op.42 n.1 di Cajkovskij e Tzigane di Ravel. I protagonisti dei due concerti sono giovani musicisti formatisi al Conservatorio Statale di Musica "San Pietro a Majella di Napoli". L'accesso alle matinée, per il mese di febbraio, sarà gratuito per il pubblico residente e previo pagamento del solo biglietto d'ingresso a Villa Rufolo per i non residenti. (Ren)