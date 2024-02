Ucraina: Scholz, la fine della guerra non è in vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina “non è in vista”: pertanto, “l'Europa” deve continuare ad aiutare il Paese aggredito. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz durante la conferenza stampa con il primo ministro francese, Gabriel Attal, in corso a Berlino. Il capo del governo federale ha aggiunto di aver accolto con favore la decisione del Consiglio europeo straordinario, tenuto a Bruxelles il primo febbraio, di fornire all'Ucraina ulteriori aiuti per un valore di 50 miliardi di euro. Scholz ha infine ricordato che, per il 2024, la Germania ha stanziato oltre sette miliardi di euro per il sostegno militare al Paese aggredito dalla Russia (Geb)