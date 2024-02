Regno Unito: Buckingham Palace, diagnosticato un cancro a re Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al re Carlo III è stato diagnosticato un cancro. Lo ha annunciato Buckingham Palace, secondo cui il monarca britannico ha iniziato oggi le cure. La diagnosi arriva dopo il trattamento per un ingrossamento della prostata, sebbene il palazzo reale non abbia confermato un nesso con la malattia di Carlo, come riferisce "Sky News". "Sua Maestà è stata curata per un ingrossamento benigno della prostata. È stato durante questo intervento che è stato notato il problema separato e successivamente diagnosticato come una forma di cancro", ha spiegato un portavoce di Buckingham Palace, specificando che "questa seconda condizione riceverà ora un trattamento adeguato". I medici hanno consigliato a Carlo di sospendere qualsiasi incarico rivolto al pubblico. "Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile.Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti da cancro", ha reso noto Buckingham Palace. (Rel)