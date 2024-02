Gaza: Usa, finanziamenti ad Unrwa saranno inviati ad altri partner per aiutare i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno valutando diverse opzioni alternative per continuare a fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza, dopo avere bloccato i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) a seguito delle accuse in merito al coinvolgimento di alcuni dipendenti nell’attacco sferrato da Hamas contro Israele, lo scorso ottobre. Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa. “Vogliamo continuare ad aiutare la regione, e stiamo valutando diverse opzioni per continuare a fornire assistenza alla popolazione civile, attraverso realtà come il Programma alimentare mondiale (Wfp), l’Unicef o altre organizzazioni non governative”, ha detto, aggiungendo che i finanziamenti che sarebbero stati destinati all’Unrwa saranno ora inviati “ad altri partner” in grado di fornire assistenza ai civili nella Striscia. (Was)