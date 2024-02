Kosovo: cittadino serbo condannato a tredici anni di reclusione per crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino serbo residente a Pristina, in Kosovo, è stato condannato in primo grado a tredici anni di reclusione per crimini di guerra. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva serba "Rts" secondo cui l’uomo, Dusko Arsic, è stato condannato per la partecipazione allo sfollamento e al saccheggio delle proprietà della popolazione albanese nel territorio del Kosovo dal gennaio al giugno 1999. Arsic era stato arrestato l'8 settembre 2021 al valico amministrativo di Jarinje. (Seb)