Kosovo-Serbia: polizia di Pristina attacca sedi istituzionali serbe, Vucic chiede Consiglio sicurezza Onu

- La polizia del Kosovo con diverse azioni sincronizzate ha fatto irruzione nei palazzi istituzionali degli enti municipali di Pristina, Peja, Gorazdevac e Istok. Secondo quanto riferito dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, la polizia kosovara avrebbe fatto irruzione nel centro sanitario di Osojan, ora chiuso. Inoltre, le forze dell'ordine avrebbero "saccheggiato la struttura e maltrattato il personale", ha detto Vucic secondo cui gli attacchi sarebbero la conseguenza della decisione del governo di Pristina di abolire l'uso delle transazioni in dinaro serbo tra il territorio del Kosovo e la Serbia centrale. Il presidente serbo ha inoltre annunciato che lunedì presenterà richiesta scritta per una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla situazione in Kosovo. "Secondo la Carta dell'Onu e secondo la nostra Costituzione il Kosovo è parte della Serbia", ha affermato Vucic. I media di Pristina hanno riferito che la polizia kosovara avrebbe fatto irruzione nei locali delle autorità provvisorie dei Comuni di Pec, Istok, Gorazdevac. Nella città di Klina, nel villaggio serbo di Vidanje, invece le forze dell'ordine avrebbero avuto un colloquio con il sindaco e con i suoi collaboratori. A Gorazdevac, infine, la polizia avrebbe rimosso la bandiera della Serbia dall'edificio comunale. Gli enti municipali di Gorazdevac e Osojan, sono finanziati dal governo di Belgrado. (Seb)