Serbia: Vucic, euro non può essere valuta legale in Kosovo

- Il Kosovo "non è membro dell'Unione europea" per questo "l'euro non è una moneta che può essere legale nel territorio". Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel discorso alla nazione di oggi. "Non esiste alcuna legge che consenta loro di fare una cosa del genere", ha detto Vucic, aggiungendo che il governo di Pristina "ha adottato unilateralmente la valuta nel 2002" e che "il sito web della Commissione europea afferma che il Kosovo utilizza l'euro de facto, poiché non ha accordi con l'Ue". Il presidente serbo ha poi sottolineato che "quando si parla di trattative tra la Banca nazionale della Serbia e la Banca centrale del Kosovo, Pristina cerca il riconoscimento" ma "non ci sarà alcun riconoscimento (dell'indipendenza del Kosovo)" perché "non sono in corso colloqui di questo genere". (segue) (Seb)