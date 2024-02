Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo, chiederemo seduta Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia chiederà una seduta urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Kosovo. Lo ha dichiarato il direttore dell’Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, intervistato dall’emittente radiotelevisiva “Rts”. In precedenza il presidente serbo, Aleksandar Vucic, aveva annunciato che Belgrado avrebbe chiesto una seduta straordinaria dopo che lo scorso 2 febbraio la polizia del Kosovo, con diverse azioni sincronizzate, ha fatto irruzione nei palazzi istituzionali degli enti municipali di Pristina, Peja, Gorazdevac e Istok. Secondo quanto riferito dal presidente serbo, la polizia kosovara ha fatto irruzione anche nel centro sanitario di Osojan. Per Vucic gli attacchi sarebbero la conseguenza della decisione del governo di Pristina di abolire l'uso delle transazioni in dinaro serbo “tra il territorio del Kosovo e la Serbia centrale”.(Seb)