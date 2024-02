Kosovo: Ue, profondamente preoccupati per operazioni delle unità speciali di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea guarda “con profonda preoccupazione” alle operazioni condotte dalle unità speciali della polizia kosovara negli uffici dei comuni di Dragas, Peja-Pec, Istog-Istok e Kline-Klina, nonché nei locali dell'organizzazione non governativa Centro per la pace e la tolleranza a Pristina. Lo ha dichiarato il portavoce Ue Peter Stano in una nota pubblicata su X. Stano ha invitato le autorità provvisorie di Pristina ad evitare azioni unilaterali e affrontare ogni questione attraverso il dialogo mediato da Bruxelles. "L'improvvisa chiusura di questi uffici avrà effetti negativi sulla vita quotidiana e sulle condizioni di vita delle comunità serbe del Kosovo, poiché limiterà il loro accesso ai servizi sociali di base data l'evidente assenza di alternative al momento", ha affermato il portavoce. Gli uffici comunali perquisiti e chiusi dalla polizia provvedevano, per conto della Serbia, al pagamento in dinari dei fondi sociali distribuiti da Belgrado alla popolazione serba in Kosovo. Le perquisizioni e i sequestri sono avvenuti all’indomani dell’entrata in vigore del divieto, imposto dalla Banca centrale del Kosovo, di recepire pagamenti in contanti in dinari in territorio kosovaro. Stano ha dichiarato che "è previsto che lo statuto di queste strutture venga risolto nell'ambito del dialogo con la mediazione dell'Unione europea”, in collegamento con la costituzione dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba. "Pertanto, l'Ue invita il Kosovo a evitare azioni unilaterali che potrebbero aumentare le tensioni e ad affrontare questi problemi attraverso il dialogo mediato dall'Ue", ha concluso Stano.(Alt)