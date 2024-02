Carcere: Sappe visita Regina Coeli a Roma, istituzioni latitano e la situazione è grave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sappe "aveva denunciato ed evidenziato, nei giorni scorso, come e quanto il mix di queste criticità sia esplosivo: sono stati numerosi gli eventi critici accaduti a Regina Coeli negli ultimi mesi: aggressioni, risse, tentate evasioni. Pensate: in soli sei mesi si sono contati 117 atti di autolesionismo, 4 suicidi e 31sventati, 169 colluttazioni e 51 ferimento. Quel che è successo è grave ed è anche la risultanza della sottovalutazione degli allarmi lanciati da tempo dal Sappe su Regina Coeli da parte dei vertici ministeriali". "Il carcere di Regina Coeli regge solamente grazie ai poliziotti in servizio, che sono pure significativamente sotto organico, che fanno fronte alle inadempienze ed alle gravi colpe dell'Amministrazione Penitenziaria!", conclude il segretario generale del SAPPE, che annuncia: "Oggi stesso chiederò al Provveditore penitenziario del Lazio Maurizio Veneziano ed al Dirigente del Personale del DAP Parisi di aprire un tavolo di confronto sulle criticità di Regina Coeli e del Lazio tutta perché la situazione è inaccettabile e intollerabile". (Com)