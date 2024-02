Carceri: Della Casa (FI Lazio), da sinistra accuse infondate, risorse per detenuti aumentate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accusa "che la sinistra rivolge alla Giunta Rocca di aver dimezzato i fondi per la popolazione detenuta è del tutto priva di fondamento: nel 2023 sono andate a bando risorse per 360 mila euro, questo è quanto lasciato dalla Giunta Zingaretti che ha anche tagliato tra il 2022 e il 2023 circa 200 mila euro destinati alla digitalizzazione. Nel Bilancio di previsione 2024-2026 non solo la cifra non è diminuita, ma tra parte capitale e parte corrente è salita a 500 mila euro". Lo dichiara la consigliera regionale del Lazio di Forza Italia, Roberta Della Casa. In una nota, Della Casa spiega: "La Giunta Rocca sta lavorando sin dal suo insediamento per migliorare la vita dei detenuti del Lazio e per garantire il reinserimento sociale della popolazione carceraria, come dimostrano le numerose visite del presidente Francesco Rocca e dell'assessore alla Sicurezza Luisa Regimenti a diversi istituti penitenziari e alla struttura di medicina protetta del Sandro Pertini. L'accusa che la sinistra rivolge alla Giunta Rocca di aver dimezzato i fondi per la popolazione detenuta - sottolinea - è del tutto priva di fondamento: nel 2023 sono andate a bando risorse per 360 mila euro, questo è quanto lasciato dalla Giunta Zingaretti che ha anche tagliato tra il 2022 e il 2023 circa 200 mila euro destinati alla digitalizzazione. Nel Bilancio di previsione 2024-2026 non solo la cifra non è diminuita, ma tra parte capitale e parte corrente è salita a 500 mila euro. Inoltre, la legge regionale n. 7 del 2007, a cui fa riferimento la sinistra, disciplina gli interventi a sostegno dei detenuti, ovvero in esecuzione penale, ma non è rivolta ai soggetti ospiti dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. È piuttosto curioso che, chi oggi accusa la Giunta, non abbia denunciato questa fantomatica riduzione di risorse in occasione dell'audizione dell'Assessore competente, nel corso della sessione di Bilancio, ma lo faccia soltanto adesso, dopo i gravi fatti accaduti a Ponte Galeria", conclude. (Com)