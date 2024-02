Serbia: ministra Salute, da Ue 12 milioni di euro per laboratori di microbiologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea investirà 12 milioni di euro per la fornitura di materiale per i laboratori di microbiologia degli istituti sanitari pubblici serbi di Belgrado, Nis e Kragujevac. Lo ha annunciato la ministra della Sanità serba, Danica Grujicic, alla presentazione del piano per rafforzare il sistema sanitario serbo verso minacce alla salute pubblica, nell'ambito del progetto "L'Ue per il sistema sanitario serbo". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "La sovvenzione di 12 milioni di euro fornita dall'Ue per la fornitura di laboratori negli istituti di sanità pubblica a Belgrado, Kragujevac e Nis è di grande aiuto per i colleghi", ha affermato la ministra, sottolineando che la Serbia nel campo della medicina "si sta avvicinando agli standard dell'Ue". Il capo della delegazione dell'Unione europea a Belgrado, Emanuele Giaufret ha dichiarato che il progetto, del valore di 12 milioni di euro, è stato realizzato dall'Ue insieme al ministero della Salute "per aumentare la resilienza dell'intero sistema sanitario serbo, cioè la sua capacità di affrontare situazioni di emergenza". Giaufret ha aggiunto che negli ultimi 20 anni l'Unione europea ha concesso alla Serbia, attraverso sovvenzioni e prestiti, "un totale di 570 milioni di euro solo per il settore sanitario". Verica Jovanovic, direttrice dell'Istituto per la sanità pubblica della Serbia Milan Jovanović Batut, ha dichiarato che si tratta di "un'iniziativa molto importante" che "mira a migliorare la prontezza del sistema sanitario e degli altri sistemi a reagire in situazioni di emergenza al massimo livello quando si tratta di riconoscere il rischio di malattie infettive". (Seb)