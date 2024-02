Difesa: Egitto-Turchia, a riad colloqui su cooperazione nella produzione di munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano della Produzione militare, Mohamed Salah el Din, ha incontrato il presidente dell'Agenzia per le industrie della difesa della Turchia, Haluk Gorgun, durante il World Defense Show 2024 a Riad, in Arabia Saudita. Lo riferisce la presidenza del Consiglio dei ministri egiziano su Facebook. Nel corso dei colloqui, il ministro egiziano ha espresso la disponibilità del Cairo a collaborare con le aziende turche per la produzione congiunta di munizioni, ma ha anche evidenziato l’interesse a localizzare moderne tecnologie manifatturiere di Ankara nella catena produttiva dell’Egitto. La parte turca, assicurando che il tema della cooperazione sarà preso in esame, ha invitato El Din a visitare le aziende di Ankara presenti alla fiera a Riad. (segue) (Cae)