Difesa: Egitto-Turchia, a riad colloqui su cooperazione nella produzione di munizioni (2)

- Nella giornata di ieri, il ministro turco degli Esteri, Hakan Fidan, in un’intervista all’emittente televisiva “A Haber”, ha spiegato che nell’ambito del processo di normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi esiste un accordo secondo cui la Turchia fornirà droni all’Egitto. “Il processo di normalizzazione delle relazioni con l’Egitto è stato in gran parte completato”, ha osservato Fidan, aggiungendo che la cooperazione tra i due Paesi assume particolare importanza anche nell’ambito della questione israelo-palestinese e della sicurezza nell’area del Mediterraneo. “Ci sono molti investitori turchi in Egitto e vogliamo aumentare questi investimenti. L’Egitto è un Paese fratello e amico, con opportunità per noi”, ha detto Fidan. (segue) (Cae)