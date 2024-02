Difesa: Egitto-Turchia, a riad colloqui su cooperazione nella produzione di munizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto reso noto da una fonte informata ad “Agenzia Nova”, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si recherà in Egitto il 14 febbraio per la prima volta dal 2013. Durante la visita, il capo dello Stato incontrerà l’omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, per discutere di relazioni bilaterali, della guerra nella Striscia di Gaza tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, nonché delle misure per porre fine al conflitto nell'exclave palestinese. Secondo la stessa fonte, le parti affronteranno anche la questione della crisi nel Mar Rosso, a fronte degli attacchi delle milizie filo-iraniane yemenite Houthi alle navi in transito, della situazione in Libia e nel Corno d'Africa. (Cae)