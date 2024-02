Mar Rosso: "Le Monde", crisi pesa su economia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi nel Mar Rosso pesa sull'economia italiana. Lo scrive il quotidiano "Le Monde", spiegando che "gli attacchi dei ribelli Houthi penalizzano le esportazioni della Penisola". L'Italia realizza il 54 per cento delle esportazioni via mare, di queste il 42,7 per cento passa per il canale di Suez. Molte aziende evitano ormai la tratta, passando per il Capo di Buona Speranza. "I ritardi nelle consegne dell'industria rallentano tutte le catene di produzione, soprattutto nel settore dell'automobile", ha spiegato a "Le Monde" Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti. Il porto a soffrire maggiormente di questa situazione è quello di Trieste. "Il prezzo del container è raddoppiato, siamo minacciati dal rischio inflazione", ha invece affermato Massimo Dal Checco, presidente Confindistria. (Frp)