Balcani: Tajani ospita la riunione con omologhi della regione, accelerare su integrazione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi rifletteremo su come accelerare il processo di integrazione, “il mio auspicio è che nasca una piattaforma di Roma per la crescita e l’integrazione dei Balcani nell’Unione europea”. “È significativo che la nostra seconda sessione di riunione sia aperta alle imprese italiane che operano nei Balcani occidentali. Siamo in prima fila per la crescita e siamo convinti che si debba anche sviluppare l’aspetto economico”, ha spiegato il ministro. “Siamo assolutamente convinti che l’Europa non possa e non debba perdere un rapporto privilegiato con i Balcani”, ha proseguito il vicepremier. “L’Italia è il Paese più esposto da uno scenario che vedesse i Balcani allontanarsi dall’Europa. Non c’è soltanto la questione migratoria, c’è quella della sicurezza, quella dell’influenza da parte di altri Paesi extraeuropei in quell’area, che non possiamo permetterci di subire”, ha concluso Tajani. (Res)