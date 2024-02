Regno Unito: Sunak, abbiamo capacità di difenderci da eventuale attacco russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sarebbe in grado di difendersi da un eventuale attacco sferrato dalla Russia. Lo ha affermato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, spiegando che "il mio primo compito è tenere tutti al sicuro". "Sfortunatamente, il mondo sta diventando meno sicuro e lo possiamo vedere ovviamente con la situazione in Russia e Ucraina. Ma è per questo che abbiamo aumentato i nostri investimenti nella spesa per la difesa ed è qualcosa su cui dedico la maggior parte del mio tempo", ha aggiunto Sunak.(Rel)